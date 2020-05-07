Відомий український артист Костянтин Бочаров (MELOVIN), якого називають фаворитом Андрія Данилка, показав незвичайний домашній образ

На фото Костянтин знімав себе на телефон крупним планом, позуючи без футболки. Можна побачити величезну тату на грудях Бочарова, а також вологе волосся середньої довжини. Помітно, що у MELOVIN присутній коротка борідка, яку він відростив на карантині. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хто просив фото з серії #stayathome ?

Опитування: не тому що хайпово, а тому що реально цікаво!

Приватний будинок чи квартира?

У мене є і те і інше, але волію приватний будинок. Я буваю гучним", - підписав фото Костянтин.

Фанати поставили понад 25 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Інфаркт, дівчатка", "Бороду зголи", "Після карантину хочеш обстригти волосся або будеш чорнявій Рапунцель?", "і те і інше, під настрій", "Мокрі волосся, кайф", "Ось так сюрприз".

Відзначимо, що Андрій Данилко, сценічне ім'я Вєрка Сердючка, підтримав Костянтина Бочарова на відборі Євробачення 2018, що проходила в Лісабоні.

Раніше ми повідомляли, що Український співак MELOVIN порадував шанувальників новим знімком.

В пості MELOVIN розповів про нібито своєму місяці самоізоляції.

"7 км в день пішки, без м'яса, молочного і мучного. Їм свіжі овочі, фрукти і готую вдома кожен день. П'ю два літри чистої води щодня", - написав улюбленець Данилко.

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