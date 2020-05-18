Популярний співак і переможець «Х-фактора» Костянтин Бочаров (MELOVIN), якого називають улюбленцем Андрія Данилка, блиснув схудлим тілом

Свіже фото артист опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Він поділився незвичайним кадром, на якому постав наполовину оголеним. Він зняв з себе шкіряну куртку, залишивши її висіти на одній руці. Співак опинився практично голим, засвітивши свої численні татуювання, які прикрашали його руку і груди. Фото MELOVIN опублікував в честь міжнародного дня боротьби з гомофобією.

«Бути хоробрим», - підписав знімок артист.

За день його фото зібрало майже 23 тисячі лайків. В коментарях йому залишили безліч компліментів.

«Навіщо? Ми ж тепер не заснемо», «Тупо гуд найт називається», «Тримайте мене міцніше», "Як тепер заснути?", «Господи, який же ти шикарний», «Занадто гаряче», «Хто-небудь нагодуйте його», «Естетично вийшло», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що на карантині MELOVIN сильно схуд. Він поділився знімком, на якому позував без футболки. По обличчю співака видно, що він сильно схуд. Крім цього, артист відростив на карантині коротку борідку. Як зізнався сам артист, на карантині він повністю відмовився від м'яса, мучного і алкоголю. Це і дозволило йому схуднути.

Нагадаємо, що MELOVIN вразив зовнішністю у всьому чорному: "Скинув дев'ять кілограм".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN переплюнув Кончиту Вурст, відео облетіло мережу: "Мурашки по шкірі".

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