23-летний украинский певец MELOVIN, которого часто называют фаворитом судьи «Х-фактора» Андрея Данилко, поделился новыми фото, заставив всю сеть обсуждать свою внешность

Как пишет Politeka.net, серию новых кадров артист опубликовал на своей странице в Инстаграм. Константин Бочаров (настоящее имя певца) был одет в очень эпатажный костюм. Ему создали накидку из надутых перчаток, которые окрасили в золотой цвет. Кроме этого, певец надел золотую маску, которая походила на маски из постапокалиптических фильмов. MELOVIN позировал на камеру, будоража фантазию поклонников.

«Хотелось показать утрированный фешн образ каждого из нас! Перчатки, маски, казалось бы элементарные вещи вышли на новый уровень «манипуляции» став в цене на вес чистого золота!», - написал певец под фото, объяснив его суть.

Каждое фото артиста собрало по 14 тысяч лайков. В комментариях поклонники из разных стран стали хвалить певца.

«Ваауууу Мел это невероятно», «Ты просто золото», «Круто», «Впечатляет», «Гламурно», «Гениально», «Восьмое чудо света», «Ты что ли золотом лит?», «Не хватает только короны», «Всегда знала, что ты не с нашей планеты. Наконец надел свой инопланетный костюм», «Становится все опаснее и опаснее», «Боже, ну всё, крыша от красоты летит», - пишут фанаты.

Ранее мы сообщали, что MELOVIN поделился горячим фото в пиджаке на голое тело.

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