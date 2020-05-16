Відомий український співак Костянтин Бочаров (MELOVIN), який був фаворитом Андрія Данилка на Євробаченні, виступив з піснею

Меловин на відео заспівав композицію, яка підкорила серця всієї Європи Rise Like a Phoenix, що брала для виступу Кончіта Вурст і в підсумку перемогла на Євробаченні. Про це пише Politeka.net з посиланням на виступ артиста. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Дуже сподобалися GO A зі своєю версією Сердючки, несподівано і класно. MELOVIN фантастичний голос і прекрасна картинка, зроблено дуже професійно", "Мені здається, або фан база MELOVIN більше і активніше фан баз усіх переможців Євробачення разом узятих", "Як чутливо заспівав MELOVIN. Мурашки по шкірі", "Go_A повеселили від душі Сердючкою))) Супер обидві пісні вийшли) MELOVIN теж", "MELOVIN поліпшив свою англійську".

Раніше ми повідомляли, що 23-річний український співак MELOVIN, фаворит артиста Андрія Данилка, одним фото змусив всю мережу обговорювати свою зовнішність.

Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав у чорному піджаку. Для більшого ефекту епатажний молодий артист відчинив його, засвітивши на грудях незвичайне тату. Також доповнив образ прямокутний кулон на ланцюжку.

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