Відомий український співак Костянтин Бочаров (MELOVIN), який був фаворитом Андрія Данилка на Євробаченні, виступив з піснею
Меловин на відео заспівав композицію, яка підкорила серця всієї Європи Rise Like a Phoenix, що брала для виступу Кончіта Вурст і в підсумку перемогла на Євробаченні. Про це пише Politeka.net з посиланням на виступ артиста. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).
Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали безліч коментарів:
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"Дуже сподобалися GO A зі своєю версією Сердючки, несподівано і класно. MELOVIN фантастичний голос і прекрасна картинка, зроблено дуже професійно", "Мені здається, або фан база MELOVIN більше і активніше фан баз усіх переможців Євробачення разом узятих", "Як чутливо заспівав MELOVIN. Мурашки по шкірі", "Go_A повеселили від душі Сердючкою))) Супер обидві пісні вийшли) MELOVIN теж", "MELOVIN поліпшив свою англійську".
Раніше ми повідомляли, що 23-річний український співак MELOVIN, фаворит артиста Андрія Данилка, одним фото змусив всю мережу обговорювати свою зовнішність.
Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав у чорному піджаку. Для більшого ефекту епатажний молодий артист відчинив його, засвітивши на грудях незвичайне тату. Також доповнив образ прямокутний кулон на ланцюжку.
Нагадаємо, фаворит Данилко приголомшив зовнішнім виглядом у звичайному житті, особисті кадри
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А ще Politeka повідомляла, що улюбленець Андрія Данилка показав себе без одягу, мережа кипить