Суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар блиснула розкішною фігурою в чорному платті

Як пише Politeka.net, свіже відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На короткому ролику українська балерина позувала в елегантних позах, демонструючи своє ідеальне тіло і зовнішність. Красуня була одягнена в дуже незвичайне чорне плаття з пір'я. На шиї у неї з'явилося розкішне намисто. Волосся жінка зібрала в хвіст.

«У цьому світі нам нічого не належить. Просто ми і речі іноді знаходимо один одного...», - підписала відео Кухар.

За день пост зірки зібрав майже 30 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Яка ж ви Розкішна!!», «Красуня чистої води! Діамант! Талант. Не віриться, що Ви ще й мама двох діток!», «Неперевершена балерина і шикарна жінка! Ви залишитесь в історії як Одрі», «у мене в дитинстві була улюблена казка Маленька Фея, ось такою я собі її уявляла», «Розкішний чорний лебідь!», «Розкіш Голлівуду минулого століття. Де жінки були жіночними, а чоловіки мужні. Мало кому вдається зберегти це в собі в 21-му, бурхливому», - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар поділилася неймовірним знімком з чоловіком Олександром Стояновим. Вони застигли в танцювальних позах біля величезного білосніжного ліжка.

Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої принади в топі з мотузочок: "Королева індіанців".

А ще Politeka писала, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" осоромився пікантними кадрами прямо в спальні: це вже перебір.

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