Суддя популярного шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала свою жіночну сторону

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новим пікантним знімком на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Кухар скористалася моментом, поки гарна погода, і знялася у відвертому образі на свіжому повітрі. Вона позує на стільці, одягнена в обтягуючий закритий купальник з Джесікою Реббіт з мультфільму "Хто підставив кролика Роджера". Мабуть, вона не дочекалася літа і вирішила засмагати вже в травні.

На ній також можна помітити халат, який танцівниця елегантно спустила, оголивши свої форми. Судячи по знімку, вона почала роздягатися прямо на вулиці. В руках Катерина Кухар тримає сонцезахисні окуляри, а на задньому плані можна помітити газон і кущі.

"Жіночність - це гармонія, природність і чуттєвість", - підписала знімок зірка.

Шанувальники не змогли прокоментувати або оцінити знімок, адже Катерина Кухар виклала його в сторіс Instagram, де такої можливості немає.

Раніше Катерина Кухар знялася в образі дикого індіанця. Вона опублікувала фото, для якого позувала в тісних джинсах і шкіряному топі з мотузочок. Знаменитість зробила собі високу зачіску і вплелал в неї пір'я. Щоб доповнити образ, суддя шоу нанесла на обличчя "бойової розмальовки" і озброїлася пір'ям.

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