Суддя популярного українського шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов вразили кадрами з власної спальні
Катерина Кухар, яка за "Танцям з зірками" запам'яталася українцям як суворий страж моралі, в цей раз постала перед камерою в негліже. Балерина всілася на ліжко в легкій мереживній нічній сорочці і читає книгу. Тим часом Стоянов за допомогою фільтрів додав поруч з дружиною рудого котика і взявся його гладити. Все це супроводжується неприємним сміхом за кадром.
Катерина у відповідь на безглузду витівку чоловіка лише з докором на нього подивилася і покрутила пальцем біля скроні.
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Раніше Катерина Кухар скористалася моментом, поки гарна погода, і знялася у відвертому образі на свіжому повітрі. Балерина похвалилася фігурою в обтягуючому купальнику з Джесікою Реббіт з мультфільму "Хто підставив кролика Роджера".
"Жіночність - це гармонія, природність і чуттєвість", - підписала знімок зірка.
Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" кардинально змінила імідж, балерину не впізнати: "Поверни все назад!"
Як повідомляла Politeka, Влад Яма натякнув на новий сезон «Танців з зірками»: «Кароль, Балан, Каменських і не тільки».
Також Politeka писала, що Кухар, Шоптенко і Гвоздьова з "Танців з зірками" показали своїх дітей.