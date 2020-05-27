Суддя популярного українського шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов вразили кадрами з власної спальні

Найвідоміша танцювальна пара України продовжує освоювати TikTok і радувати шанувальників кумедними, а часом доволі відвертими відео, повідомляє Politeka.net . Олександр не встояв і поділився новими пікантними кадрами в сторіс Instagram.

Катерина Кухар, яка за "Танцям з зірками" запам'яталася українцям як суворий страж моралі, в цей раз постала перед камерою в негліже. Балерина всілася на ліжко в легкій мереживній нічній сорочці і читає книгу. Тим часом Стоянов за допомогою фільтрів додав поруч з дружиною рудого котика і взявся його гладити. Все це супроводжується неприємним сміхом за кадром.

Катерина у відповідь на безглузду витівку чоловіка лише з докором на нього подивилася і покрутила пальцем біля скроні.

Раніше Катерина Кухар скористалася моментом, поки гарна погода, і знялася у відвертому образі на свіжому повітрі. Балерина похвалилася фігурою в обтягуючому купальнику з Джесікою Реббіт з мультфільму "Хто підставив кролика Роджера".

"Жіночність - це гармонія, природність і чуттєвість", - підписала знімок зірка.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" кардинально змінила імідж, балерину не впізнати: "Поверни все назад!"

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