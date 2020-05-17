Суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар показала, чим займається зі своїм чоловіком в спальні

Як пише Politeka.net, знаменитість показала нову дуже гарну фотографію, зроблену на тлі величезної білосніжної ліжка.

На знімку прима-балерина Катерина Кухар і її чоловік прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов відображені в танці.

Катерина в пуантах і білому пеньюарі, а її чоловік у бриджах і з голим торсом підняли ноги і застигли в танцювальній позі.

«Йшов 65 день...... Нам усе здається, що це якийсь страшний сон, від якого ми всі повинні прокинутися.

Відмотуючи час назад і аналізуючи те, що відбувається inside of us, можна зробити висновки, що всі ми вже на межі, або змирилися з неминучістю», - написала Кухар.

Користувачі мережі миттєво відреагували на фото Катерини захопленими коментарями і порадили балерині написати роман за своїми записами.

«Це просто неймовірно красиво! Політ», «Людські почуття, наче танець,

В рухах співає душа...І в плавних лініях витончених, Раптом оголюються серця... 👍🌹😉🎭😀»,

«Записки балерини-новий роман))))))», «Ви дуже красиві!!!», «Незрівнянно!!!👏👏👏👏👏Не перестаю захоплюватися Вашою парою, Катюша!!🔥🔥🔥🔥🔥Багато вогню!!!!»,- пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Кухар з "Танців з зірками" розсунула ноги прямо на руках красеня.

На фото Кухар позує в балетній пачці. Її в цей момент підняв на руки партнер по виступу, взявши однією рукою за верхню частину ноги, а другий за талію. Катерина підняла одну ногу вище голови артиста, а другу загнула через його тіло. Фото вийшло дуже цікавим. Його виконали в чорно-білих тонах.

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