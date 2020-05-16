Відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала дивний спокусливий образ

На фото Кухар показує себе в шкіряному топі з мотузочок, а також джинсах. На голові у Катерини була зачіска, в якому можна побачити пір'я. Образ красуня доповнила "бойовим" розмальовкою і пір'ям у руках. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не залишили коментарів або лайків під фото. Все із-за того, що Кухар викинула яскравий образ сторіс Instagram, де таких інструментів немає.

Раніше ми повідомляли, що Наталя Могилевська показала запальний танець Влада Ями, Катерини Кухар і 90-річного Григорія Чапкіса.

Зірка нагадала українцям про талант легендарного танцюриста, якому в лютому цього року виповнилося 90 років. Так, Могилевська опублікувала у своєму Instagram відео з виступом членів журі шоу «Танці з зірками».

На кадрах під запальну пісню танцюють спочатку члени журі, серед яких Влад Яма і Катерина Кухар.

Повідомлялося, що відома українська прима-балерина Катерина Кухар показала сімейний ролик.

На ролику пара спочатку кілька разів віджалася, після цього Катерина лягла на спину, а чоловік Олександр прийняв стійку над нею й кілька разів поцілував. В кінці Кухар засміялася і чоловік закінчив ніжне вправа.

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