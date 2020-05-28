"Щось жахливе робиться": нові подробиці про стан Москаля після інсульту" в прямому ефірі

Стали відомі нові подробиці про стан українського політика Геннадія Москаля, якому стало погано у прямому ефірі телеканалу Newsone.

У ЗМІ відразу ж припустили, що у Москаля міг статися інсульт. Пізніше журналістка каналу повідомила, що політика забрала швидка.

Через деякий час сам політик розповів, що його відкачували прямо за лаштунками. Москаль зазначив, що йому стало погано із-за тиску, що різко впала через зміни погоди.

«Через перепади температури тиск різко впало. У мене в таких випадках і ноги як ватяні, ходжу, як п'яний. Ці дні щось жахливе з погодою робиться», - заявив Москаль.

За словами політика, зараз він перебуває вдома, йому вже краще. Він пояснив, що є метеозалежним людиною, тому з ним і трапилася така біда.

Долар ошелешив різким стрибком, курс валют засмутив українців: до чого готуватися

Курс валют в Україні 28 травня різко змінився, в результаті чого гривня в черговий раз просіла.

Про це йдеться в прогнозі Національного банку України.

Згідно свіжому прогнозом, у четвер, 28 травня, долар буде коштувати 27 гривень, хоча 27 травня він коштував 26,9 гривень. Таким чином, всього за один день ціна «зелених» різко зросла на 10 копійок.

Євро теж не відстає. 28 травня 1 євро будуть продавати за 29,71 гривню, в той час як 27 травня його можна було купити за 29,5 гривень.

Банкомати в Україні зникнуть, експерт розкрив деталі: "Нацбанк хоче..."

З 1 серпня в Україні будуть активно скорочувати банкомати. Про це йдеться в постанові №59 Нацбанку від 7 травня.

Регулятор дозволив знімати готівку в касах підприємств торгівлі і громадського харчування, обладнаних банківськими терміналами. Таким чином, ніякого зменшення банкоматів спостерігатися не буде.

Однак, за словами експертів, навпаки зараз багато банки об'єднуються для того, щоб розширити об'єднану систему банкоматів в зв'язку з зростанням безготівкових платежів в Україні. На даний момент люди розраховуються картками, купують товари та послуги через інтернет, а також користуються терміналами і банкоматами для розміщення депозитних коштів.

Нагадаємо, що українцям розповіли, чого чекати від пенсій у майбутньому.

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