"Что-то ужасное творится": новые подробности о состоянии Москаля после "инсульта" в прямом эфире

Стали известны новые подробности о состоянии украинского политика Геннадия Москаля, которому стало плохо в прямом эфире телеканала Newsone.

В СМИ сразу же предположили, что у Москаля мог случиться инсульт. Позже журналистка канала сообщила, что политика забрала скорая.

Через время сам политик рассказал, что его откачивали прямо за кулисами. Москаль отметил, что ему стал плохо из-за давления, которое резко упало из-за смены погоды.

«Из-за перепадов температуры давление резко упало. У меня в таких случаях и ноги как ватные, хожу, как пьяный. Эти дни что-то ужасное с погодой делается», - заявил Москаль.

По словам политика, сейчас он находится дома, ему уже лучше. Он объяснил, что является метеозависимым человеком, поэтому с ним и приключилась такая беда.

Доллар ошарашил резким скачком, курс валют расстроил украинцев: к чему готовиться

Курс валют в Украине 28 мая резко изменился, в результате чего гривна в очередной раз просела.

Об этом говорится в прогнозе Национального банка Украины.

Согласно свежему прогнозу, в четверг, 28 мая, доллар будет стоить 27 гривен, хотя 27 мая он стоил 26,9 гривен. Таким образом, всего за один день цена «зеленых» резко выросла на 10 копеек.

Евро тоже не отстает. 28 мая 1 евро будут продавать за 29,71 гривну, в то время как 27 мая его можно было купить за 29,5 гривен.

Банкоматы в Украине исчезнут, эксперт раскрыл детали: "Нацбанк хочет..."

С 1 августа в Украине будут активно сокращать банкоматы. Об этом говорится в постановлении №59 Нацбанка от 7 мая.

Регулятор позволил снимать наличные в кассах предприятий торговли и общественного питания, оборудованных банковскими терминалами. Таким образом, никакого уменьшения банкоматов наблюдаться не будет.

Однако, по словам экспертов, наоборот сейчас многие банки объединяются для того, чтобы расширить объединенную систему банкоматов в связи с ростом безналичных платежей в Украине. На данный момент люди рассчитываются картами, покупают услуги и товары через интернет, а также пользуются терминалами и банкоматами для размещения депозитных средств.

Напомним, что украинцам рассказали, чего ждать от пенсий в будущем.

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