Курс валют в Украине 28 мая резко изменился, в результате чего гривна в очередной раз просела

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Согласно свежему прогнозу, в четверг, 28 мая, доллар будет стоить 27 гривен, хотя 27 мая он стоил 26,9 гривен. Таким образом, всего за один день цена «зеленых» резко выросла на 10 копеек.

Евро тоже не отстает. 28 мая 1 евро будут продавать за 29,71 гривну, в то время как 27 мая его можно было купить за 29,5 гривен.

Как известно, постепенно обесцениваться гривна начала с конца мая. Эксперты связывают это с тем, что иностранцы забирают свои деньги из украинских гособлигаций, а банки закупают валюту, готовясь к девальвации украинской гривны.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время гривна продолжит постепенно обесцениваться. Но сильного падения не произойдет. По мнению аналитика Вадима Иосуба, запланированное сотрудничество с МВФ должно положительно повлиять на украинскую валюту и вернуть ее позиции на валютном рынке. Но существенного укрепления нацвалюты тоже не произойдет. Эксперты считают, что до конца года курс гривны будет колебаться в районе 28-29 гривен за доллар. Конечно, если не произойдет никаких потрясений.

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