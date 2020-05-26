Банковские учреждения, вероятно, не будут поощрять украинцев летними бонусами

Об этом пишет издание Финклуб.

Как утверждают эксперты, карантин из-за китайского вируса загнал в тупик ведущих банковских игроков.

Если украинцы не будут забирать из банков свои сбережения на отпуск летом, то банковские учреждения, вероятно, откажутся от традиционных летних бонусов на депозиты.

В летний период банки конкурируют за деньги вкладчиков и предлагают бонусы на депозиты. Но аналитики сомневаются, будет ли в текущем году подобная тенденция из-за карантина.

Массовых бонусных программ на депозиты летом не будет, а самые выгодные предложения клиентам сделают только банки, которые в марте повысили процентные ставки на краткосрочные депозиты, утверждает эксперт Михаил Власенко.

«В этом году произойдет смещение. Сезона отпусков как такового не будет или будет очень "смазанный". Когда карантин будет снят, как ожидаем - в конце июня, то активизация с конца августа сдвинется на середину-конец июля. Но говорить, что мы летом предложим клиентам бонусы, пока не можем», - заявил другой специалист Дмитрий Замотаев.

Ситуация с появлением летних бонусов будет напрямую зависеть от ситуации в экономике, банковской системе, от вероятности второй волны заболеваний и возможного введения нового карантина.

"Возможно, депозитные ставки подрастут под Новый год, после роста кредитования и деловой активности", - добавила другой эксперт Татьяна Попович.

Ранее мы рассказывали, что банки в Украине возвращаются к привычной работе после карантина из-за китайского вируса.

В частности, в Украине более 84% банковских отделений и 93% банкоматов начали работать в обычном режиме.

По информации НБУ, банковские учреждения организовали доставку наличной валюты, спрос на наличную валюту удовлетворен. Кроме того, судя по всему, были уменьшены комиссии за безналичные операции.

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