С 1 августа в Украине будут активно сокращать банкоматы

Об этом говорится в постановлении №59 Нацбанка от 7 мая, однако, по мнению специалистов, это ничего не изменит. В частности, финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Регулятор позволил снимать наличные в кассах предприятий торговли и общественного питания, оборудованных банковскими терминалами, пишет Главред. Таким образом, никакого уменьшения банкоматов наблюдаться не будет.

По словам Невмержицкого, наоборот сейчас многие банки объединяются для того, чтобы расширить объединенную систему банкоматов в связи с ростом безналичных платежей в Украине. На данный момент люди рассчитываются картами, покупают услуги и товары через интернет, а также пользуются терминалами и банкоматами для размещения депозитных средств.

Поэтому Нацбанк хочет упростить рынок, чтобы физические лица имели свободный доступ к финансовым услугам в любом месте.

Для примера эксперт приводит то, как раньше покупая шубу можно, было сразу рассчитаться картой через терминал, либо оформить кредит в банке и оплатить частями.

Сейчас же НБУ упростил процедуру и позволил в магазинах, через терминалы разных банков, снимать и наличные средства.

Таким образом происходит утилизация денег прямо на месте.

Из этого следует, что если выторг составил 10 тысяч гривен, то в магазине вместо заказа инкассации, можно выдать данные средства какому-то клиенту, который зайдет в этот магазин по дороге.

Напомним, украинские банки возвращаются к привычной работе после карантина. Так, в стране стали обеспечивать бесперебойную работу отделений, банкоматной сети и систем онлайн-платежей.

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