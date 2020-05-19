Гривна немного укрепилась, однако эксперты не видят поводов для радости, и советуют украинцам готовиться к худшему
Так, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 19 мая, на уровне 26,571 грн/$1. По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 6 копеек.
При этом экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин отмечается, что на самом деле Украина уже по сути банкрот, и дальше ситуация будет только ухудшаться, передает «Главред».
По словам эксперта, денег в стране нет, а экономика разрушена, средний класс практически уничтожен, осталась кучка богатых людей и 90% бедных.
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Также по его словам, новая программа кредитования МВФ stand by означает урезанное финансирование. Денег хватит только на то, чтобы руководство Украины могло осуществить "горящие" выплаты и не объявлять дефолт.
"Но дальше будет тяжелее, потому что и во втором, и в третьем квартале нам предстоят серьезные выплаты долгов, а денег нет", - говорит эксперт.
Экономист прогнозирует, что "вскоре будет нанесен удар по руководству Нацбанка, и станет еще сложнее". Он уверен, что после этого «нацвалюта рухнет»
"А как только рухнет гривна, начнется самое "веселое": девальвация и инфляция. Власть просто "запустит печатный станок", что будет означать галопирующую инфляцию… Венесуэла – это классический пример того, что ждет нас. К тому же, нечто подобное уже было в Украине в 90-е годы", - считает Соскин.
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