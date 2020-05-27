Зірка серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі блиснула неймовірною фігурою під час прогулянки на вулиці

Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Узерлі вибрала для прогулянки модний весняний лук. Вона вирішила на час змінити імідж і приміряла молодіжний одяг, зробивши відповідну зачіску. Красуня одягла обтягуючу сукню з оголеним животом. Зверху актриса накинула джинсову куртку в тон сукні.

Особливого шарму фото додала широка посмішка Узерлі, яка виглядала дуже щасливою. За 40 хвилин пост красуні зібрав майже 100 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Ти красива», «Королева», «Неймовірна», «Люблю цю посмішку», «Ти найкраща акторка», «Тобі личить білий колір волосся», «Мер'єм, ти прекрасна. Я посилаю тобі багато поцілунків», «Неймовірна Мер'єм», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі поділилася пристрасним знімком. Актриса стояла біля дзеркала в прозорій сіточці тілесного кольору. На кадрах можна побачити ідеальну зовнішність Узерлі – її гладке волосся і ідеальне обличчя без зморшок. Як відомо, зірка не раз зверталася до косметологів і колола собі ботокс. Вона якось зізналася, що переборщила з уколами краси.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі показала справжню себе в прозорій сіточці: "Неземна".

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