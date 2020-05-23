Зірка серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі блиснула неймовірною фігурою під час кінофестивалю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Час згадати січень 2020. Канадський кінофестиваль – один з найкрасивіших, які я коли-небудь бачила», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Узерлі позує на червоній доріжці в сукні з екстремальним декольте. У якийсь момент зірка нахиляється і посилає повітряний поцілунок, через що в кадр потрапляє розкішний бюст актриси. На це не змогли не звернути уваги її шанувальники.

«Найкраща!», «красуня», «ось це королева! Відразу видно», «я люблю тебе», «ти неймовірна», «боже, яка краса! Пощастило комусь», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома акторка Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе в дзеркалі.

На фото Мер'єм була прозорою сіточці тілесного кольору. Красуня позувала за талію і можна побачити у відображенні ідеальну зовнішність Узерлі. Актриса не соромлячись показала себе, позуючи перед старовинним дзеркалом, яке частково було зіпсовано. Фотографія вийшла вінтажній і цікавою.



Зазначимо, що глядач пам'ятає зірку за ролі з довгим волоссям. А тут Узерлі показала себе з короткою стрижкою, що трохи незвично для фанатів.

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