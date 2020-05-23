Зірка серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі блиснула неймовірною фігурою під час кінофестивалю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Час згадати січень 2020. Канадський кінофестиваль – один з найкрасивіших, які я коли-небудь бачила», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Узерлі позує на червоній доріжці в сукні з екстремальним декольте. У якийсь момент зірка нахиляється і посилає повітряний поцілунок, через що в кадр потрапляє розкішний бюст актриси. На це не змогли не звернути уваги її шанувальники.

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A time to remember ... Jan 2020 @canadoradafestival 🎥 📸 💕 One of the most beautiful festivals I have ever been @canadoradafestival #dominicanrepublic ❤️ #award #filmfestival Dress @lanamuellerofficial 👗

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«Найкраща!», «красуня», «ось це королева! Відразу видно», «я люблю тебе», «ти неймовірна», «боже, яка краса! Пощастило комусь», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома акторка Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе в дзеркалі.

На фото Мер'єм була прозорою сіточці тілесного кольору. Красуня позувала за талію і можна побачити у відображенні ідеальну зовнішність Узерлі. Актриса не соромлячись показала себе, позуючи перед старовинним дзеркалом, яке частково було зіпсовано. Фотографія вийшла вінтажній і цікавою.

Зазначимо, що глядач пам'ятає зірку за ролі з довгим волоссям. А тут Узерлі показала себе з короткою стрижкою, що трохи незвично для фанатів.

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