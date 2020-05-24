36-річна турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка виконала головну роль в серіалі "Величне століття", блиснула фігурою у відвертому вбранні
Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом з шестирічною донькою Ларою Джеміне.
На одному з кадрів актриса з малям звідкілясь виходять, у Мер'єм зосереджений погляд, вона застигла під час кроку і, здається, щось говорила. Найпопулярніша у світі "хюррем" вбралася в міні-сукню білого кольору з рожевими квітами, що ідеально підкреслила її стрункі ніжки та апетитний бюст. Зверху красуня накинула світлий плащ.
Лара Джеміне була в кумедній рожевій футболці, блакитній спідничці, червоній кофті й такого ж кольору туфельках. Примітно, що і мама, і дочка зібрали волосся в хвости і наділи сонцезахисні окуляри.
На іншому кадрі дівчинка позувала з рожевим самокатом.
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Менш ніж за годину, пост зібрав майже 80 000 лайків. Фанати турецької красуні засипали її компліментами, помітивши, як сильно схожі вони з донькою.
"Ти і твоя маленька копія, дівчинка 👑"
"Гарного відпочинку 😍👍"
"Ти прекрасна, але цей самокат лякає мене, але все ж таки, що це за краса"
"Красуня!!! 😍😍😍👍👍👍Мої захоплення!!!💖💖💖"
"Так ось ти яка"
Раніше ми повідомляли, Мер'єм вже показувала кадри з прогулянки з донькою. Дівчинка також каталася на улюбленому самокаті.
Актриса була в темно-червоному шкіряному пальто, картатому шарфі, чорних колготках і такого ж кольору черевиках, а також в сонцезахисних окулярах. А маля вбралося в червону картату сукню, джинсову курточку і світлу панамку.
"Як кадр з фільму😍"; "Моя любов😘"; "Фото як в американських фільмах😊👍", - писали в коментарях.
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