Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе в дзеркалі

На фото Мер'єм була прозорою сіточці тілесного кольору. Красуня позувала по талію і можна побачити у відображенні ідеальну зовнішність Узерлі. Актриса не соромлячись показала себе, позуючи перед старовинним дзеркалом, яке частково було зіпсовано. Фотографія вийшла вінтажною і цікавою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Відзначимо, що глядач пам'ятає зірку за роллю з довгим волоссям. А тут Мер'єм Узерлі показала себе з короткою стрижкою, що трохи незвично для фанатів.

Фанати встигли поставити майже 60 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"О, Боже мій", "Блискуча", "З любов'ю з Індонезії", "Улюблена господиня", "Дитинка", "Неземна".

Раніше ми повідомляли, що популярна турецька акторка Мер'єм Узерлі кардинально змінила образ.

На знімках Узерлі була з темним волоссям, хоча в звичайному житті вона була блондинкою або руденької. Актрисі зробили яскравий макіяж, який змінив її до невпізнання. Вона була одягнена в різні наряди. І кожен був відвертішим попереднього. Узерлі засвітила свої стрункі ніжки і пишні груди, яку заховала у відверте декольте.

Повідомлялося, що 36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі збентежила новим образом.

На знімку актриса з'явилася в абсолютно новому для себе образі. Красуня була засмаглою, її плечі були червоні від засмаги. Вона була забруднена піском і дивилася в кадр своїми яскравими зеленими очима. Варто відзначити, що красуня відмовилася від макіяжу і виглядала дуже природно. Судячи з усього, це фото з її відпочинку.

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