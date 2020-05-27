Відома модель Ірина Шейк подражнила шанувальників спокусливим образом в чорній прозорій білизні

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Шейк з'явилася практично голою. Її принади прикривала лише тонка тканина, через яку було видно її груди. Зверху модель накинула шовкову сорочку, яка надала особливої пікантності фото.

За годину фото моделі зібрало понад 170 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Ааа Іра!! ща Instagram груди як побачить!», «Гарна яка», «Чому ти така серйозна?», «Як завжди... шикарна!!», «Права нога така смішна)», «Супер», «Чудова краса, не схожа на Гагу», «Вогнище», - пишуть користувачі мережі.

Засвітився в коментарях і відомий російський актор Ігор Вернік, якого краса моделі не залишила байдужим. Він написав красуні особливий комплімент.

«Так не буває і бути не може. Жінка не може бути настільки досконалою!!», - написав Верник.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк знялася у відвертій фотосесії для відомого бренду. Красуня разом з іншою моделлю закрили очі від задоволення і майже доторкнулися до губ один одного. Фото вийшло дуже гарячим.

Нагадаємо, що роздягнена Ірина Шейк без сорому притиснулася до оголеного красеня: Бредлі Купер обзавідується.

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк вразила божественною фігурою в облягаючому платті: "Любити і захоплюватися".

Також Politeka писала, що Ірина Шейк в коротких шортах показала, як розважається вдома: "замість Бредлі Купера тепер...".