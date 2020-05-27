Известная модель Ирина Шейк подразнила поклонников соблазнительным образом в черном прозрачном белье

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Шейк предстала практически обнаженной. Ее прелести прикрывала лишь тонкая ткань, через которую было видно ее грудь. Сверху модель накинула шелковую рубашку, которая придала особой пикантности фото.

За час фото модели собрало более 170 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Ааа Ира!! ща Инстаграм грудь как увидит!», «Красивая какая», «Почему ты такая серьезная?», «Как всегда... шикарная!!», «Правая нога такая смешная)», «Супер», «Великолепная красота, не похожа на Гагу», «Огнище», - пишут пользователи сети.

Засветился в комментариях и известный российский актер Игорь Верник, которого красота модели не оставила равнодушным. Он написал красотке особенный комплимент.

«Так не бывает и быть не может. Женщина не может быть столь совершенной!!», - написал Верник.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для известного бренда. Красотка вместе с другой моделью закрыли глаза от удовольствия и почти прикоснулись к губам друг друга. Фото вышло очень горячим.

Напомним, что раздетая Ирина Шейк без стыда прижалась к обнаженному красавцу: Брэдли Купер обзавидуется.

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк поразила божественной фигурой в облегающем платье: "Любить и восхищаться".

Также Politeka писала, что Ирина Шейк в коротких шортах показала, как развлекается дома: "вместо Брэдли Купера теперь...".