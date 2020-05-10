Відома топ-модель Ірина Шейк порадувала шанувальників спокусливим фото

Кадр з реклами зірка опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня стояла зовсім гола, притулившись до оголеного чоловіка, на якому, втім, були штани, на відміну від моделі. Шейк прикрила своїм обличчям голову чоловіка, тому не можна розгледіти, хто це. Але кадр вийшов настільки гарячим, що колишній цивільний чоловік моделі і батько її дитини, актор Бредлі Купер, точно буде кусати лікті.

Шанувальники Шейк не змогли залишити коментарі під фото, так як воно було опубліковано в сторіз. Крім цього, Шейк поділилася кадром з реклами, де вона з іншою моделлю сидить на шиї у чоловіка. Груди красуні на цьому фото були прикриті чорним квадратом.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк опублікувала фото в дзеркалі, показавши, як вона виглядає вдома без макіяжу і укладки. Вона була одягнена в одні трусики, а зверху одягла светр. Стрункі ніжки моделі звели з розуму її шанувальників.

Крім цього, Шейк поділилася фото, на якому постала в зеленому топі і коротких синіх шортиках, які підкреслюють ідеальну фігуру і оголюють стрункі ніжки моделі. Зірка замріяно дивилася в кадр, що зробило знімок ще пікантніше.

Нагадаємо, що Ірина Шейк в одних трусах розбурхала пікантною позою прямо на підлозі: «Ну, чертовка!».

Як писала Politeka, мокра Ірина Шейк оголила декольте, показавши свою гордість в мереживі.

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