Супермодель російського походження Ірина Шейк опублікувала гаряче фото в зеленому платті

Модель лежала на пухнастому килимі, передає Politeka.net. Зірка розкинулася, засвітивши пишні груди в глибокому декольте наряду.

Форми ледь не вистрибували з сукні. А маленький ланцюжок доповнив образ і привернув ще більше уваги до вирізу.

Взагалі, пишні груди і тонка талія - виглядали на фото просто нереальними.

Модель дивилася в камеру, при цьому здається, що вона зовсім без макіяжу, що не псує фото, а навпаки додає важливості.

За годину пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів супермоделі. Люди були вражені її натуральною красою, а також зізнавалися, що їй дуже личить цей наряд.

"Любити і захоплюватися", - написав один з коментаторів.

Примітно, що на зірку підписані 13,5 мільйонів користувачів мережі, які регулярно пишуть коментарі і ставлять лайки своєму кумиру.

Нагадаємо, Ірина Шейк наділа короткі шорти і толстовку з капюшоном. Модель сиділа поруч з величезною іграшкою ведмедя у весь зріст.

Дівчина сперлася на неї, виставивши вперед свої стрункі ніжки.

Нагадаємо також, що Ірина Шейк позувала зовсім гола, притулившись до оголеного чоловіка.

Зірка прикрила своїм обличчям голову моделі. Кадр вийшов настільки спекотним, що не можна залишити його без уваги.

Раніше повідомлялося, що Ірина Шейк опублікувала фото, позуючи біля дзеркала. Варто відзначити, що виглядає красуня і сьогодні чудово. Вона була одягнена в одні трусики, а зверху одягла светр.

На жаль, шанувальники не змогли відкрито висловитися про побачене, через те, що фото з'явилося в Сториз.

Нагадаємо, що Ірина Шейк знайшла несподівану заміну Куперу, фото з красенем облетіли мережу: "Виявився відомим...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк приголомшила знімком в ліжку з Путіним, мережа кипить: Бредлі Купер буде в ауті.

Також Politeka писала, що Ірина Шейк показала, як виглядала 20 років тому: "Ех, були часи".