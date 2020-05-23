Як можна було розлучитися з такою красунею

Супермодель Ірина Шейк поділилася яскравим домашнім фото

Красуня опублікувала у себе в сторіз на сторінці в Instagram домашній лук, передає Politeka.net. Модель була одягнена в короткі шорти і толстовку з капюшоном. Вона сиділа поруч з величезною іграшкою ведмедя у весь зріст. Дівчина сперлася на неї, виставивши вперед свої стрункі ніжки. Схоже, саме так тепер Шейк проводить час вдома, і замість Бредлі Купера тепер обіймається з м'якими іграшками.

Варто відзначити, що, незважаючи на домашній образ, виглядала модель бездоганно. Шанувальники не змогли залишити коментарі під фото, так як в сторіз відсутня така можливість.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк поділилася гарячим фото, на якому вона постала з мокрим волоссям і яскравим макіяжем. Дівчина відкинула голову, тримаючи в руках шматочок льоду. Модель розстебнула кофтину, щоб показати свої пишні груди, які вона ледве втиснула в мереживну білизну.

Як відомо, Шейк любить публікувати архівні фото, показуючи, якою вона була в дитинстві і на початку своєї кар'єри. Нещодавно в сторіз вона показала, як виглядала в далекому 2007 році. Тоді вона тільки починала свою кар'єру і ще була схожа на звичайну красиву дівчину, а не топ-модель.

Нагадаємо, що Ірина Шейк в екстра-міні розбурхала знімком зі знаменитою подругою, оцінили не всі: "Монстр".

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