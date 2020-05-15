Відома модель Ірина Шейк порадувала спокусливим чином разом з моделлю Стелою Максвелл

На фото Шейк була у картатій сорочці, а "сестра" Стелла в джинсовке. Дівчата закрили очі від задоволення і майже доторкнулися до губ один одного. Волосся у красунь залишилися розпущені, а саме фото було зробленим в сірих тонах. Кадр вийшов дуже ніжним і ласкавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З днем народження, сестра, люблю тебе", - підписала фото Ірина.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"А для твого брата?", "О, Боже мій", "Люблю тебе", "Чудово", "З днем народження".

Повідомлялося, що відома топ-модель Ірина Шейк порадувала шанувальників спокусливим фото.

Красуня стояла зовсім гола, притулившись до оголеного чоловіка, на якому, втім, були штани, на відміну від моделі. Шейк прикрила своїм обличчям голову чоловіка, тому не можна розгледіти, хто це. Але кадр вийшов настільки спекотним, що колишній цивільний чоловік моделі і батько її дитини, актор Бредлі Купер, точно буде кусати лікті.

Раніше ми повідомляли, що 34-річна супермодель Ірина Шейк поділилася дуже неоднозначним знімком.

Красуня розвалилася на ліжку, а книга красувалася у неї в руці. Вона широко посміхалася і грайливо дивилася в кадр.

«Залишаюся вдома», - написала Ірина під постом, який виглядає явною провокацією.

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