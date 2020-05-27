Украинский шоумен Владимир Остапчук откровенно рассказал об отношениях с новой возлюбленной

Как передает Politeka.net, пара дала интервью проекту "Зірковий шлях" на канале "Україна". Счастливые возлюбленные наконец-то решили откровенно рассказать о своих отношениях и поведать свою историю знакомства. Остапчук вместе с Кристиной Горняк рассказали журналистам, что познакомились в конце августа, а их отношения начались во время участия телеведущего в «Танцях з зірками». Сначала они были дружескими, после чего переросли в любовные.

Напомним, что о разводе Владимира Остапчука стало известно осенью 2019 года. Этот бракоразводный процесс был очень громким, так как жена обвиняла Остапчука в том, что он оставил ее и детей без средств на существование. В СМИ новую возлюбленную телеведущего окрестили разлучницей, считая, что она увела его из семьи.

Пара решила развеять слухи и рассказала, что их знакомство произошло на свадьбе в Италии, где Остапчук вел свадьбу, а Кристина была гостьей. Девушка призналась, что не была против встреч с женатым мужчиной, так как штамп в паспорте для нее ничего не значил.

«Как юрист могу сказать, что официальный штамп в паспорте в нашей стране и вообще в моих взглядах ничего не значил. Они приняли решение, они уже не пара, разошлись – это самое главное», - дерзко заявила красотка, добавив, что Остапчук уже не жил с женой, когда начал встречаться с ней.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

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