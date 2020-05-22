Володимир Остапчук наважився публічно розкрити подробиці нового роману
Своє перше інтерв'ю пара дала проекту Каті Осадчої "Світське життя". В Instagram-акаунті проекту з'явився анонс фото Остапчука з дівчиною. При цьому особа нової обраниці шоу-мена прикрите.
Правда особистість 33-річної Христини вже давно не таємниця. Цього не приховує ні Остапчук, ні вона сама.
За словами Осадчій, провідний вперше після розлучення вирішив офіційно познайомити глядачів з обраницею, і бесіда з парою буде гарячою.
Зазначимо, реакція на такий анонс виявилася дуже бурхливою і негативною.
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Шоу-мену пригадали скандальне розлучення.
«А двоє дітей і така красива дружина?», «Від козел», «На чужому нещасті…», «Раніше він мені подобався, зараз зневажаю», «Хотіли рекламу, а вийшов майже бойкот», "Фу бридко дивитися", - пишуть в мережі.
В той же час деяким користувачам здалося, що на фото Остапчук разом зі своєю колишньою дружиною. Хтось навіть чекає новин про відновлення сім'ї.
Також багато пишуть, що Остапчук «занадто зірку впіймав» і викликає лише негативні емоції.
«Взагалі не цікаво, настільки став противний», «Неприємний чоловік Вова Остапчук. Це видно і по обличчю Катерини», «Що він дійсно занадто зірку впіймав», «Дивитися не буду принципово, тому що це Володимир Остапчук», - пишуть в коментарях.
Також ймовірно позначився і скандал, який розгорівся в березні цього року з-за дивних жартів, які він виголосив на концерті групи KAZKA.
Остапчук заявив зі сцени, що Євробачення - "конкурс геїв і інвалідів", а також зневажливо висловився щодо представника України на конкурсі в цьому році, групи Go-A. Ведучий порадив не брати квитки в Роттердам, спрогнозувавши перемогу учасника від Росії, групи Little Big.
Нагадаємо, Остапчук після "гумовою подружки і +15 кг" зробив чесне визнання.
Як повідомляла Politeka, Остапчук після скандалу з розлученням і коханками показав справжню любов.
Також Politeka писала, що втомлений Остапчук не витримав після розлучення і відправився до психолога.