Володимир Остапчук наважився публічно розкрити подробиці нового роману

Своє перше інтерв'ю пара дала проекту Каті Осадчої "Світське життя". В Instagram-акаунті проекту з'явився анонс фото Остапчука з дівчиною. При цьому особа нової обраниці шоу-мена прикрите.

Правда особистість 33-річної Христини вже давно не таємниця. Цього не приховує ні Остапчук, ні вона сама.

За словами Осадчій, провідний вперше після розлучення вирішив офіційно познайомити глядачів з обраницею, і бесіда з парою буде гарячою.

Зазначимо, реакція на такий анонс виявилася дуже бурхливою і негативною.

Шоу-мену пригадали скандальне розлучення.

«А двоє дітей і така красива дружина?», «Від козел», «На чужому нещасті…», «Раніше він мені подобався, зараз зневажаю», «Хотіли рекламу, а вийшов майже бойкот», "Фу бридко дивитися", - пишуть в мережі.

В той же час деяким користувачам здалося, що на фото Остапчук разом зі своєю колишньою дружиною. Хтось навіть чекає новин про відновлення сім'ї.

Також багато пишуть, що Остапчук «занадто зірку впіймав» і викликає лише негативні емоції.

«Взагалі не цікаво, настільки став противний», «Неприємний чоловік Вова Остапчук. Це видно і по обличчю Катерини», «Що він дійсно занадто зірку впіймав», «Дивитися не буду принципово, тому що це Володимир Остапчук», - пишуть в коментарях.

Також ймовірно позначився і скандал, який розгорівся в березні цього року з-за дивних жартів, які він виголосив на концерті групи KAZKA.

Остапчук заявив зі сцени, що Євробачення - "конкурс геїв і інвалідів", а також зневажливо висловився щодо представника України на конкурсі в цьому році, групи Go-A. Ведучий порадив не брати квитки в Роттердам, спрогнозувавши перемогу учасника від Росії, групи Little Big.

Нагадаємо, Остапчук після "гумовою подружки і +15 кг" зробив чесне визнання.

Як повідомляла Politeka, Остапчук після скандалу з розлученням і коханками показав справжню любов.

Також Politeka писала, що втомлений Остапчук не витримав після розлучення і відправився до психолога.