35-річний український телеведучий Володимир Остапчук зробив те, чого від нього довгі місяці чекала публіка - розсекретив свою нову пасію

Як передає Politeka.net, зірка опублікував фото з дівчиною у своєму мікроблозі в Instagram і розповів історію їхнього знайомства.

Так, Володимир і його кохана - нотаріус Христина Гірник - постали на фото в Парижі. Пара в обнімку прогулювалася недалеко від Ейфелевої вежі. Христина з розпущеним волоссям і сонцезахисних окулярах була у джинсовій курточці і широких білих штанях, а в руках тримала чорний капелюшок з білими полями. Володимир показав себе в білій футболці, світлих джинсах і блакитній сорочці.

У підписі до фото Остапчук підтвердив чутки, які з'явилися раніше, що вони з Христиною познайомилися на весіллі в Італії, де він був ведучим, а вона подружкою нареченої.

"Наше перше знайомство сталося ще в кінці серпня... Згадуючи зараз той день, навіть не розумію, як я відразу не помітив її, не звернув на неї увагу - красиву, шалено талановиту, щиру та дивну. Та й вона, зізнатися, теж на мене. Ми поспілкувалися і пропали… на якийсь час", - поділився Володимир.

Через деякий час вони випадково зустрілися за лаштунками шоу "Танці з зірками" - і ось тут-то все, за словами зірки, закрутилося.

"Як ви вже знаєте, Христину неспроста називають “танцюючий нотаріус”. Багато років займаючись спортивними бальними танцями, вона прийшла підтримати свого знайомого хореографа Ігоря Кузьменка, який брав тоді участь в “Танцях”. Тоді вона, ніжно посміхнувшись, підтримала мене добрим словом: «Вова, повірте, все буде добре». Так, ми спочатку були на “ви”. Саме цю зустріч ми зараз вважаємо початком наших відносин, саме тоді, між нами проскочила та сама іскра", - зворушливо зазначив Володимир.

Одкровення Остапчука викликало переполох в мережі. Користувачі кинулися обговорювати його нову пасію в коментарях. Примітно, що багато хто порівняли її з його колишньою дружиною Оленою Войченко, яка зараз виховує двох дітей.

"Нарешті показав)) золоті та закохані на фото😘"

"Фу бути таким! А була така гарна сім'я..."

"Блін... Реально дуже схожа Христина на колишню дружину.... Хоча що я кажу... Я теж копія колишньої дружини 🤣"

"Типаж знайомий😲"

"Дітей шкода..."

"Я думала Ви зійшлися з дружиною - одне обличчя 🤣👍🏼 нічо не змінилося"

"Дуже схожа на дружину. Ну дуже 💓"

"До чого схожа з колишньою дружиною 😊 просто як сестри 😅"

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