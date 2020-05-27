32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая замужем за комиком Гариком Харламовым, обрадовала поклонников хорошей новостью

У себя в Инстаграм актриса рассказала, что приняла решение помогать больным детям, передает Politeka.net. По словам Асмус, она присоединилась к благотворительному проекту, который занимается помощью детям с редкими генетическими заболеваниями.

Асмус рассказала, что теперь время от времени будет выкладывать рекламу, деньги с которой будут идти на помощь детям. Поклонников она призвала активнее лайкать такие посты. Сообщение о своем решении Асмус сопроводила селфи, на котором выглядела очень счастливой.

За 40 минут пост Асмус собрал почти 12 тысяч лайков. Муж Наташи Королевой Тарзан не выдержал и тоже оценил фото. В комментариях стали хвалить Асмус за принятое решение.

«Кристина вы большая молодец, что занимаетесь достойным делом, а не надоедливым позерством. Вы достойная и самобытная девушка», «Это ценно», «Браво», «Хороший проект», «Глаза искрятся добротой и нежностью!», «Ты большая Молодец..никого не слушай!.. продолжай не зависеть не от кого.. хорошего вечера!)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус поделилась фото, на котором предстала в дерзком образе с высунутым языком. Красотка позировала в темной футболке с розовой надписью, наклонив голову и свернув язык в трубочку.

Кроме этого, актриса ошарашила поклонников кадрами со съемок, на которых она была одета как неухоженная девушка. На Асмус был надет коричневый свитер, джинсовая мини-юбка и шлепки.

Напомним, что скандальная Асмус пустилась во все тяжкие и поразила роскошью в мини-шортах: "Бомба".

Как сообщала Politeka, Асмус с «беременным» животом потрясла новым фото, Харламов к такому не готов: «Пора за вторым».

Также Politeka писала, что скандальную Асмус заклевали после новой выходки, сеть кипит: "Как Харламов это терпит?".