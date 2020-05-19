32-річна російська актриса Христина Асмус здивувала шанувальників новою зовнішністю

Зірка опублікувала яскравий знімок у своєму Instagram, передає Politeka.net. Актриса з'явилася в светрі коричневого відтінку і джинсовій міні-спідниці.

На ноги красуня натягнула темні колготки з блискітками, а також шльопанці.

Волосся зірки виглядало недоглянуто, можливо, красуня одягла перуку.

Зірка позувала на вулиці, притуливши руку до стіни.

"Супер віп платинум голд лакшері премиум фешн ексклюзив дизайнерс лук 🤪", - підписала знімок Асмус.

За годину пост зібрав майже 50 тисяч лайків та багато коментарів.

"Боже, тобі 11 🙈😂ти могла б зіграти Матильду в Леоні)", "А головне, щоб зручно було! І не піддувало! Інше не важливо!", "Ще Гарік в шкарпетках і босоніжках, і повний пейзаж", "Ну дівчинка прям 👍на 17 років виглядаєте🌷", "Вау вау... Христина пАлегче... 😂", "Шльопанці в панчохи або шкарпетки - це по нашому😂", "😂😂😂😂типу тигриця?👍", "І навіть він вас не псує 😂😂😂", "Як стиль в одязі все-таки змінює людей 😂", "🤗🤗 🤣круто! Згадала своє дитинство!🤣🤣", "За те яка фігура", "Для повноти образу сижки не вистачає🤣🤣🤣🤣", "Не схожа тут на себе😅😍", "Ось що значить шмотки", "Красиві ноги нічим не зіпсуєш😂", "Супер 😇 Стильніше стильного....😃😁🤣", "Бомба 😍👍", "Узорчіков як у килимів "настінних"😂👍", "Ахаха...🤣", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Христина Асмус позувала на дивані, ставши на коліна і повернувшись до спинки.

На ній був оксамитовий бордовий халатик. Дівчина зібрала волосся в хвіст і нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі, використавши тіні червоного відтінку.

Нагадаємо, що Асмус показала своїх навіжених подружок, фото оцінив навіть Тарзан: "А де Харламов?".

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