Відома модель, актриса Емілі Ратаковски з'явилася на публіці в незвичайному зухвалому вигляді

На цей раз модель, актриса і підприємниця з'явилася на публіці в незвичайному вбранні, більше схожій на вільну чоловічу сорочку. Дівчина знає, як дивувати шанувальників і як захоплювати видом в незвичайних нарядах, що вона також часто рекламує, повідомляє Politeka.net.

На цей раз модель підкреслила свої переваги в білосніжному оверсайз сукні-сорочки, з пікантно-відкритим декольте. Дівчина доповнила образ незвичайними босоніжками і маленькою чорною сумочкою. Легкий макіяж вдало підкреслив засмаглу шкіру знаменитості.

Шанувальники ж були захоплені обговоренням форм зірки, які були дуже помітні навіть в глибокому декольте: «Ось це персики вогонь 🔥🔥», «Підкорює серце цими формами❤️», «Привіт, мене звуть Симона, дуже подобається такий незвично-яскравий вигляд», «Форми просто вогонь😍🔥!», «Так, мем, ви зводите з розуму», «Жахлива груди 😢😢», «Ти така підступна і така красива👅👅👅👅», «Смачний 😍😍», «ти тут прям сама скромність».

До цього захопила досить стрункою і підтягнутою фігурою у досить сміливій бікіні бордового відтінку з маленькими чорними крапками. Дівчина в спокусливій позі позувала під час відпочинку в спеціальному курортному готелі.

Так, дівчина без макіяжу і будь-яких укладок похвалилася ідеальними вигинами під час відпочинку. Емілі приміряла модний купальник, що зовсім не приховує її достоїнств і підкорила тим самим численну аудиторію:

«Ви, хлопці, змушуєте мене червоніти», - написала Емілі під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«🔥🔥🔥🔥🔥 така солодка вишенька, Емілі ти крута», «🔥🔥🔥🔥🔥Боже, чому ти така гаряча, це просто приголомшливо, завойовуєш🔥🔥🔥🔥🔥», «чому така лінія? це шрам або щось?», «Виглядає абсолютно ідеально😍❤», «Дуже мило ❤️❤️❤️❤️», «// [❤️] цілу ммм красуню принцесу ...», «Божественна краса», «Це прямо мед, з вогником малятко🍯».

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