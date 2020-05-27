Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, показала, як займається своєю шкірою в солярії
Дівчина вирішила розповісти, що вона любить солярій, але головне знати міру. Раз на тиждень вона ходить в горизонтальний солярій з темним кремом на 200 бронзантов.
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« Поясню чому солярій мені пішов на користь, а не шкоду. У мене жирна шкіра, схильна до висипань. Будь-які кошти, які мені радили, не давали потрібного ефекту. Я просто блищу як новорічна ялинка і все) а забивати пори матуючої пудри мені якось не хочеться. Солярій ж виявився ідеальним варіантом для мене.
Він підсушує шкіру, тим самим вирівнюючи її. Зараз я взагалі не користуюся тональним. Тон особи нереальний, немає ніяких висипань . Та я слідкую за харчуванням, але крім цього 5-7 хвилин на тиждень приділяю засмазі. А про те, що засмагле тіло виглядає худіша я думаю вам пояснювати не варто 😛Тому дівчатка, у кого така ж шкіра як у мене , спробуйте. Можливо вам теж допоможе цей спосіб)», - розповіла дівчина, тут же сполохавши мережу. Шанувальники відзначили, що дівчина перетворилась в шоколадку.
Так, модель похвалилася мереживний комбінацією, зовсім не прикриває її достоїнств. При цьому дівчина вигнула фігуру в томної позі, показавши груди з зручного ракурсу. Як відомо, нею вона дуже пишається, так як зробила її такої форми, як мріяла.
Зазначимо, дівчина прославилася завдяки своїм численним пластикам і схожістю з Кім Кардашьян, яку люблять обговорювати шанувальники.
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