Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, показала, як займається своєю шкірою в солярії

Модель, яка прославилася не звичайною стрункістю при зрості понад 170 см, в цей раз вирішила показати, як займається доглядом за собою і своєю шкірою, щоб та мала ідеальний золотистий загар. Тим не менш, бажання перетворити себе оцінили не всі користувачі мережі, повідомляє Politeka.

Дівчина вирішила розповісти, що вона любить солярій, але головне знати міру. Раз на тиждень вона ходить в горизонтальний солярій з темним кремом на 200 бронзантов.

« Поясню чому солярій мені пішов на користь, а не шкоду. У мене жирна шкіра, схильна до висипань. Будь-які кошти, які мені радили, не давали потрібного ефекту. Я просто блищу як новорічна ялинка і все) а забивати пори матуючої пудри мені якось не хочеться. Солярій ж виявився ідеальним варіантом для мене.

Він підсушує шкіру, тим самим вирівнюючи її. Зараз я взагалі не користуюся тональним. Тон особи нереальний, немає ніяких висипань . Та я слідкую за харчуванням, але крім цього 5-7 хвилин на тиждень приділяю засмазі. А про те, що засмагле тіло виглядає худіша я думаю вам пояснювати не варто 😛Тому дівчатка, у кого така ж шкіра як у мене , спробуйте. Можливо вам теж допоможе цей спосіб)», - розповіла дівчина, тут же сполохавши мережу. Шанувальники відзначили, що дівчина перетворилась в шоколадку.

До цього скандально відома модель показала ідеальні вигини в чорному мереживній білизні. Дівчина показала яскравий образ без краплі збентеження виблискуючи зайвим. Схоже, Олена знає, як правильно показати себе і підігріти інтригу фоловерів до свокй персони.

Так, модель похвалилася мереживний комбінацією, зовсім не прикриває її достоїнств. При цьому дівчина вигнула фігуру в томної позі, показавши груди з зручного ракурсу. Як відомо, нею вона дуже пишається, так як зробила її такої форми, як мріяла.

Зазначимо, дівчина прославилася завдяки своїм численним пластикам і схожістю з Кім Кардашьян, яку люблять обговорювати шанувальники.

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