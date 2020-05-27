Американська фітнес-модель Ана Чері показала жарку фігуру в тісній атласній білизні

Дівчина в цей раз вирішила повеселитися на вулиці, займаючись зйомками в білизні з атласу ніжно-рожевого кольору. Схоже, зірка вирішила показати, що не сумує під час прогулянок на природі можна здивувати різними образами, пише Politeka.

Так, дівчина блиснула в цей раз стрункою фігурою, спокусливо приспустивши кофту і похвалившись модною білизною в вдалою позі. При цьому Ганна не забула зав'язати волосся у високий хвіст, оголивший її плечі.

«Я буду жити в @fashionnova bikinis - зараз 8 ранку і майже 80 °», - написала під кадром Ана.

Шанувальники цілком очікувано відреагували досить бурхливо:

«Виходь за мене», «Hot🔥», «Дуже красиве фото», «Це так гаряче😍😍🔥», «Така крихітка🌹🌹Belíssima», «Це просто беліссімо😘», «Ти як рожева зефирка, вау😍💕💞💔💔», «❤️❤️👄👄❤Просто мега-гопячая штучка️❤️👄👄❤️❤️», «😋😋😋😋А можна гаряченького на десерт🔥🔥😘😘».

Схоже, Ана знає, як правильно привернути увагу нудьгуючої аудиторії на карантині. Також дівчина з'явилася в одному мереживній білизні, зовсім не приховує її достоїнств і навіть посвітила грудьми, навмисно спустивши лямки з плечей. Дівчина має намір повернулася до об'єктиву боком, як би демонструючи лише частина ідеального образу.

Фанати не залишилися байдужі:

«Белла, ти так прекрасна», «Ух ти🔥🔥 це просто гаряче і зухвало🔥🔥🔥🔥🔥», «Новий стиль собачки😭🔥🔥», «🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍 Можна, будь ласка, ще більше сміливих і неймовірних фото😍❤️❤️❤️❤️❤️», «Досконалість 🔥 Гарна картинка», «Я просто помирав, щоб потрапити на небеса? Ти Белла», «Ооооооо ..... моя краса в кращому вигляді ❤️❤️❤️», - написали шанувальники.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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