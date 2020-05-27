Американская фитнес-модель Ана Чери показала жаркую фигуру в тесном атласном белье

Девушка в этот раз решила повеселиться на улице, занимаясь съемками в белье из атласа нежно-розового цвета. Похоже, звезда решила показать, что не скучает во время прогулок и на природе можно удивить самыми разными образами, пишет Politeka.

Так, девушка сверкнула в этот раз стройной фигурой, соблазнительно приспустив кофту и похваставшись модным бельем в удачной позе. При этом Анна не забыла завязать волосы в высокий хвост, оголивший ее плечи.

«Я буду жить в @fashionnova bikinis - сейчас 8 утра и почти 80 °», - написала под кадром Ана.

Поклонники вполне ожидаемо отреагировали достаточно бурно:

«Выходи за меня», «Hot🔥», «Очень красивое фото», «Это так горячо😍😍🔥», «Такая крошечка🌹🌹Belíssima», «Это просто белиссимо😘», «Ты как розовая зефирка, вау😍💕💞💔💔», «❤️❤️👄👄❤Просто мега-гопячая штучка️❤️👄👄❤️❤️», «😋😋😋😋А можно горяченького на десерт🔥🔥😘😘».

Похоже, Ана знает, как правильно привлечь внимание скучающей аудитории на карантине. Также девушка появилась в одном кружевном белье, совсем не скрывающем ее достоинств и даже посветила грудью, намеренно спустив лямки с плеч. Девушка намерено повернулась к объективу боком, как бы демонстрируя лишь часть идеального образа.

Фанаты не остались равнодушны:

«Белла, ты так прекрасна», «Ух ты🔥🔥 это просто горячо и дерзко🔥🔥🔥🔥🔥», «Новый стиль собачки😭🔥🔥», «🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍 Можно, пожалуйста, еще больше смелых и невероятных фото😍❤️❤️❤️❤️❤️», «Совершенство 🔥 Хорошая картинка», «Я просто умирал, чтобы попасть на небеса? Ты Белла», «Ооооооо ..... моя красота в лучшем виде ❤️❤️❤️», - написали поклонники.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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