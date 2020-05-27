Відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кардаш'ян, показала себе максимально близько

На фото красуня позувала швидше за все в чорній сукні, під якою не виявилося білизни. Кім вирішила продемонструвати бездонне декольте, в яке ледве вмістилися пишні краси зірки. Лі фотографувала сама себе, показуючи соковите максимально близько. Фотографія вийшло світлою і гарячою, адже модель широко посміхалася в цей раз. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки. Все із-за того, що Кім викинула її у сторіс Инстаграма, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Королівський розмір".

Повідомлялося, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала значні форми в одному купальнику.

«Насолоджуйтеся ідеальною погодою», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку зірка позує в крихітному купальнику, демонструючи розкішні вигини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Раніше ми повідомляли, що модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, блиснула формами в шкіряній міні-вбранні.

Так, на кадрах Омович позує під час примірки речей. На зірки можна помітити білу футболку та шкіряні міні-шорти. Модель в якийсь момент розгортається і демонструє ідеальний вигляд ззаду.

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