Известная модель Ким Ли, которую прозвали корейской Кардашьян, показала прекрасные формы в сочных ракурсах

На первом фото Ким показала себя в закрытом купальнике черного цвета с огромным декольте. Образ Ли дополнила большими очками и накидкой, которая свисала с плеч. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото красотка уже позировала развернувшись пятой точкой к камере. Модель была в закрытом купальнике, настолько тоненьком, что можно увидеть, как торчат пикантные точки. В этот раз Ли искупала свои румяные формы в калифорнийском солнце.

На последнем фото Ким уже сидит на шезлонге в черном купальнике. Девушка выгнула одну ногу и соблазнительно позировала для фотографии. Красавица отдыхала у бассейна с видом на океан.

Фотографии получились жаркими и солнечными. Так и хочется написать: "Идеально".

Сообщалось, что модель Алена Омович показалась перед поклонниками в пикантном наряде.

Так, на опубликованных кадрах Омович позирует на кровати с сумочкой, демонстрируя аппетитные формы в наряде с вырезом. Сами кадры звезда никак не прокомментировала.

Сообщалось, что модель Алена Омович показала безупречную фигуру на отдыхе.

«Загар только на фильтре», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Омович позирует в крохотном белье, поверх которого решила накинуть халат.

Напомним, горячая Алена Омович превратилась в молодую Джоли в постели

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