На сцене она совсем другая

Известная украинская певица Элина Мбани, которая поет в проектах "Квартал 95", показала, как выглядит на концертах

Красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм свежее фото, передает Politeka.net. На снимке Мбани предстала в шикарном платье. Она стояла на сцене с красивым вечерним макияжем и прической. Звезда «Женского квартала» задрала свое платье с очень большим разрезом, засветив идеальные стройные ножки. Кроме этого, в платье прекрасно просматривались идеальные формы звезды – ее пышная грудь и тонкая талия. Образ певица дополнила красивыми туфлями на шнуровке.

«Огооо ноги )! Моника Беллуччи», «Первое фото огонь», «Супер», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Элина Мбани, поделилась соблазнительным снимком в платье. Она улеглась на полу в роскошном платье и смотрела в кадр. Ее кучерявые волосы были распущены, рукой красотка придерживала их, чтобы открыть лицо.

Кроме этого, недавно певица опубликовала фото, на котором предстала в коротком топе со змеиным принтом. Светлые джинсы с оригинальным низом подчеркнули тонкую талию красавицы. Элина позировала на полу, всячески выгибаясь и демонстрируя свои прелести.

Как известно, Элина Мбани одна из четырех вокалисток «Женского квартала». Она исполняет в шоу различные песни.

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