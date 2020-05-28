Відома модель Сьюзі Кортес, яка є володаркою найкрасивіших сідниць світу, похвалилася іншими соковитими місцями

На фото Кортес показала себе в чорній білизні з мотузочок і латексному піджаку, доповнивши образ стильними сережками. Волосся Сьюзі зібрала в хвіст, а сама дивилася зухвалим поглядом в об'єктив. Красуня взялася за мотузочки трусиків і потягнула їх вгору, додаючи фотографії ще більшої пікантності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і поставили кілька коментарів:

"Вишукана", "Привіт, ти матуся-богиня", "Мила лялька", "Красива принцеса", "Чудово", "Привіт", "Я бачу роги над твоєю головою, ти розбагатієш на те, що дав тобі Ісус", "Боже мій".

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес порадувала гарячим знімком.

Кортес вразила красою в срібному бікіні. Груди ледь трималися в крихітному ліфчику. Зверху зірка накинула щось схоже на болеро.

Модель присіла, розставивши ноги. Її пружний прес напружився і здалися кубики. Труси були на високій посадці і ледь не прикривали пупок.

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Цього разу Сьюзі підкорила видом в ліжку без ліфчика і в одному крихітній нижньій білизні, зовсім не прикриваючи гідність. Модель з'явилася в природному вигляді, розпустивши свої довгі локони і залишивши з прикрас лише великі сережки з безліччю каменів.

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