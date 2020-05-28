Відома модель Сьюзі Кортес, яка є володаркою найкрасивіших сідниць світу, похвалилася іншими соковитими місцями
На фото Кортес показала себе в чорній білизні з мотузочок і латексному піджаку, доповнивши образ стильними сережками. Волосся Сьюзі зібрала в хвіст, а сама дивилася зухвалим поглядом в об'єктив. Красуня взялася за мотузочки трусиків і потягнула їх вгору, додаючи фотографії ще більшої пікантності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і поставили кілька коментарів:
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"Вишукана", "Привіт, ти матуся-богиня", "Мила лялька", "Красива принцеса", "Чудово", "Привіт", "Я бачу роги над твоєю головою, ти розбагатієш на те, що дав тобі Ісус", "Боже мій".
Раніше ми повідомляли, що знаменита модель Сьюзі Кортес показала, за що одержала гучний титул.
Цього разу Сьюзі підкорила видом в ліжку без ліфчика і в одному крихітній нижньій білизні, зовсім не прикриваючи гідність. Модель з'явилася в природному вигляді, розпустивши свої довгі локони і залишивши з прикрас лише великі сережки з безліччю каменів.
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А ще Politeka писала, що господиню найкрасивіших сідниць у світі застали зненацька