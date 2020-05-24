Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" мира, показала подкаченное тело

На фото красотка позирует в миниатюрном голубом купальнике. Сьюзи расположилась в кадре так, чтобы можно было оценить мышцы и идеальный пресс. Верхняя часть купальника была довольно большой, а вот трусики почти ничего не закрыли. Фотография получилась очень соблазнительной и сильной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Форма", - коротко подписала фото красавица.

Фанаты поставили более 25 тысяч лайков и написали множество комментариев под фото:

"Захватывающая", "Слишком сильная, не нравится это", "Очень красивые и крепкие ноги", "Что это? У нее нет привлекательности, чисто мышечная масса", "Прекрасная", "Так жарко, детка", "Ух ты, ты выглядишь потрясающе, так красиво, загорело, изумительное тело и мускулы, такие резкие, мускулистые".

Ранее мы сообщали, что бразильская модель Сьюзи Кортес показала, за что получила свое звание.

В этот раз красотка предстала сидящей пятой точкой к камере, эффектно выгнувшись, и выставив ягодицы: "Ого, какие большие".

Красотка надела белую футболку с номером 23 с фамилией Дэвида Бекхэма.

Сообщалось, что сочная фитнес-модель Сьюзи Кортес посветила своей главной гордостью в кружевном бикини.

Сьюзи позировала в черном кружевном бикини, который натянула выше бедер. Красотка схватилась за одну из тоненьких лямок и оттянула ее.

Напомним, роскошная фитнес-модель Сьюзи Кортес оседлала стул и показала, на что способна

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