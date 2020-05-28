Наймолодша мільярдерка у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер записала незвичне відео з гарячою подружкою

Зірка має безліч шанувальників по всьому світу, деякі навіть створюють фан-сторінки, передає Politeka.net.

Так, на одній з сторінок з'явилося відео-бумеранг, на якому чарівна Кайлі цілується зі своєю подружкою-блондинкою на вечірці. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Дженнер наділа короткий топік на заклепках і з довгими рукавами. Виріз посередині надав образу більшої привабливості. Здавалося, що під одягом не було білизни. При цьому груди сильно випирали, піднявшись вгору.

З талії спускалося щось схоже на спідницю з такими ж заклепками, як і топ. Наряд підкреслив стрункість зірки.

Подруга Кайлі виглядала не менш спокусливо. Блуза дівчини спускалася з плечей, а посередині був пікантний виріз, з якого відкривалися види на оголені груди.

Обидві красуні поцілувалися в губи, зробивши фурор серед шанувальників: "Яка любов!".

Користувачі мережі захоплювалися сміливістю красунь, а також написали масу компліментів їх стильним і привабливим образам.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер з'явилася в бікіні малинового відтінку.

Ліфчик натягнувся на пишних грудях, а тонкі бретельки чи не вп'ялися в тіло знаменитості.

Плавки зірка натягнула вище стегон, блиснувши п'ятою точкою, яка виглядає просто чудово.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер постала, прикриваючись рукою від яскравого світла.

Для фотосесії модель вбралася в яскраво-помаранчеві джинси і обтягуючий чорний бюстгальтер. Зірка зухвало дивиться в камеру, що створює образ бунтарки.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи.

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