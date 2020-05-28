Самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер записала необычное видео с горячей подружкой

Звезда имеет множество поклонников по всему миру, некоторые даже создают фан-странички, передает Politeka.net.

Так, на одной из страниц появилось видео-бумеранг, на котором обворожительная Кайли целуется со своей подружкой-блондинкой на вечеринке. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Дженнер надела короткий топик на заклепках и с длинными рукавами. Вырез посередине придал образу большей соблазнительности. Казалось, что под одеждой не было белья. При этом грудь сильно выпирала, поднявшись вверх.

С талии спускалось нечто похожее на юбку с такими же заклепками, как и топ. Наряд подчеркнул стройность звезды.

Подруга Кайли выглядела не менее соблазнительно. Блуза девушки спускалась с плеч, а посередине был пикантный вырез, из которого открывались виды на обнаженную грудь.

Обе красотки поцеловались в губы, произведя фурор среди поклонников: "Какая любовь!".

Пользователи сети восхитились смелостью красоток, а также написали массу комплиментов их стильным и соблазнительным образам.

Напомним, Кайли Дженнер предстала в бикини малинового оттенка.

Лифчик натянулся на пышной груди, а тонкие бретельки едва ли не впились в тело знаменитости.

Плавки звезда натянула выше бедер, сверкнув пятой точкой, которая смотрится просто превосходно.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер предстала, прикрываясь рукой от яркого света.

Для фотосессии модель нарядилась в ярко-оранжевые джинсы и обтягивающий черный бюстгальтер. Звезда дерзко смотрит в камеру, что создает образ бунтарки.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы.

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку.

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде.