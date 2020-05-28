Відома модель Памела Андерсон, зірка 90-х, показала надзвичайно зухвалий образ

На фото Памела показала себе в комбінезоні, доповнивши образ темними туфлями. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним, зробивши пишну зачіску для ідеального образу. Андерсон засунула руки в кишені, розстебнувши один гудзик в зоні декольте, а також задерла штанину, щоб кадр вийшов дійсно зухвалим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фотографією або поставити лайки. Все через те, що Памела опублікувала знімок в сторіс Инстаграма, де таких інструментів немає, але так і хочеться сказати: "Не зупиняйся".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Памела Андерсон згадала молодість і показала одну з соковитих фотосесій.

На кадрах Памела зняла топ і шорти, залишившись у самому купальнику. Андерсон позувала для фотографа, а після цього змінила локацію - стала під водоспад. Знімки біля води вийшли ще більш соковитими і гарячими.

Повідомлялося, що відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон показала свої спокусливі форми.

Під одягом не було нічого, тому груди, ледь не вистрибнули з глибокого вирізу: "Тіло те, що треба".

Памела стиснула груди з боків, в результаті чого вони з'єдналися і набула більш пікантну форму.

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