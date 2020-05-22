Известная модель Памела Андерсон показала горячую фотосессию
На кадрах Памела позирует в пеньюаре и больших сапогах. Сначала Андерсон стоит возле байка пока ее снимают, а через некоторое время легла на него, чтобы фотографии получились максимально горячими. Все происходило на улице и кадры вышли экстремально соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Там, что-то таинственно невинное внутри меня. Нетронутая я. Беспомощная к этому - эти колеса и команды мои. Скоро все будет раскрыто", - написала красавица.
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Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали несколько комментариев:
"Привет из Финляндии", "Богиня", "Удивительно красиво и жарко", "Я смогу быть в раю, но в поезде ада", "Роковые эти сапоги", "Рожденная быть дикой".
Сообщалось, что Памела Андерсон показала себя в постели в молодые годы
На фото красотка томно раскинулась на кровати, закинув руки за голову и изящно выгнув аппетитные ножки. Модель позирует в коротком черном платье с глубоким декольте, которое позволяет ей продемонстрировать свою впечатляющего размера грудь.
Ранее мы сообщали, что известная модель Памела Андерсон показала необычный образ на белых простынях.
На фото Памела лежала в белом пиджаке, а образ дополнила женской сумочкой и туфлями. Красавица загнула ноги и продемонстрировала соблазнительную пятую точку. Благодаря этому кадр получился очень возбуждающим и интересным.
Напомним, Памела Андерсон заворожила формами в длинном шелковом платье
Также Politeka писала, что влажная Памела Андерсон покорила страстным видом в одном пиджаке
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