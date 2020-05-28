Відома модель Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою дівчиною планети, показала, як виглядає стомленой

На фото красуня позувала в сарафані, під яким не було білизни, а також з крильцями за спиною. Белла в цей раз показала, як виглядає невиспана. Хадід дивилася в камеру і підписала коротко кадр "Привіт, хлопці". Завдяки цьому фото вийшло млосним і ранковим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки. Все через те, що Хадід опублікувала знімок в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться сказати: "Янголятко".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Белла Хадід показала спокусливе тіло у всій красі.

На фото Белла лежить на шезлонгу і показує себе тільки по груди. Як можна помітити, красуня зовсім без одягу і вирішила закрити одне око для фотографії. На ще одному кадрі Хадід вже стоїть, показуючи свою фігуру в мініатюрному купальнику зеленого кольору. Фотографії вийшли сонячними і спокусливими.

Повідомлялося, що супермодель Белла Хадід показала стильний образ на пляжі.

Дівчина позувала посеред води, зігнувши ноги в колінах і підставивши тіло сонячним променям. Волосся дівчина залишила розпущеним – вологі пасма недбало спадали за плечима зірки. При цьому яскраве фото не обійшлося без коментарів фанатів, активно захоплюються фігурою знаменитості, некоторіе заявили, що модель стала "ще соковитіше".

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