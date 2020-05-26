Практически каждый выход супермодели Беллы Хадид производит фурор

Красотка умеет выгодно подчеркнуть все достоинства своей фигуры, сообщает Politeka.net. Давайте посмотрим на топ одних из самых бесстыжих образов красотки на важных мероприятиях.

Модель появилась в облегающем, чуть ли не прозрачном топе и воздушной юбочке на мероприятии "Dior x Vogue" во время Каннского кинофестиваля в мае прошлого года. Красотка произвела яркие впечатления, своим дерзким, и в то же время очень нежным, образом.

Белла Хадид предстала в соблазнительном наряде, который обтянул все ее изгибы и показал тонкую талию. В таких сверкающих топе и юбке звезда появилась на Каннском фестивале 2018 года. "Бесстыжий" образ дополнили украшения Bvlgari.

Белла Хадид нарядилась в платье от "Roberto Cavalli" на вечеринку, посвященную 70-летию Каннского кинофестиваля. Дизайн верхней части вечернего платья выполнен из блестящей алмазно-кристаллической сетки, которая привлекла внимание публики.

Голое платье от Тамары Ральф и Майкла Руссо на фигуре Беллы смотрелось просто шикарно. В таком виде красотка побывала на Каннском фестивале в 2017 году.

Также в Каннах в 2017 году Белла Хадид появилась в супер блестящем полупрозрачном платье без бретелек Роберто Кавалли. Звезда выглядела потрясающе, поэтому наряд признали одним из лучших на красной дорожке кинофестиваля.

Модель поразила стильным луком на вечеринке Magnum x Alexander Wang во время 71-го Каннского кинофестиваля в L'Ondine Beach в 2018 году.

В 2018 году звезда появилась на балу в Каннах в платье от Dior. Красный наряд привлек внимание всех.

Модель выглядела счастливой в белом платье и бисерных туфлях от Magnum x Alexander Wang на вечеринке, посвященной 71-му Каннскому кинофестивалю в L'Ondine Beach 2018 года.

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