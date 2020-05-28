Известная модель Белла Хадид, которую признали самой красивой девушкой планеты, показала, как выглядит уставшей

На фото красотка позировала в сарафане, под которым не было белья, а также с крылышками за спиной. Белла в этот раз показала, как выглядит заспанной. Хадид смотрела в камеру и подписала кратко кадр "Привет, ребята". Благодаря этому фото получилось томным и утренним. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки. Все из-за того, что Хадид опубликовала снимок в сторис Инстаграм, где таких функций нет, но так и хочется сказать: "Ангелочек".

Ранее мы сообщали, что известная модель Белла Хадид показала соблазнительное тело во всей красе.

На фото Белла лежит на шезлонге и показывает себя только по грудь. Как можно заметить, красавица совсем без одежды и решила закрыть один глаз для фотографии. На еще одном кадре Хадид уже стоит, показывая свою фигуру в миниатюрном купальнике зеленого цвета. Фотографии получились солнечными и соблазнительными.

Сообщалось, что супермодель Белла Хадид показала стильный образ на пляже.

Девушка позировала посреди воды, согнув ноги в коленях и подставив тело солнечным лучам. Волосы девушка оставила распущенными – влажные пряди небрежно ниспадали за плечами звезды. При этом яркое фото не обошлось без комментариев фанатов, активно восхищающихся фигурой знаменитости, некоторіе заявили, что модель стала "еще сочнее".

Напомним, Белла Хадид взбудоражила изгибами в соблазнительных нарядах

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