Відома українська співачка Джамала показала незвичайну вагітну фотосесію

На фото Джа позує в легкому квітковому платті без білизни, яке не приховало великий живіт красуні. Дівчина вирішила цього разу залишити волосся розпущеним, позуючи в профіль перед камерою. На ще одному знімку Джамала вже сиділа на кухонному столі, піднявши рукою підборіддя. На останньому кадрі красуня задерла сукню, зробивши своєрідне крило. Фотографії вийшли дуже ніжними і сонячними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не потрібно соромитися або боятися поганого настрою, проблем. Можна трохи меланхолнічати, але для руху до нових ідей і цілей необхідно скидати вантаж туги", - написала під фото Джамала.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Дуже красива - повітряна і ніжна. Може, я помиляюся, але мені здається, що мужність на даному фото тільки в хлопчиську, який в маминому животику, а так все дуже Мімімішно", "Ви прекрасні. Ви няшни. Удачі вам у всьому і хороших моментів в житті", "Фантастично", "А у вас хто буде хлопчик чи дівчинка?", "Які прекрасні фото і красивий образ", "Дуже красиві фотографії, плаття бомба - Джамала бомба", "Ви - сонечко. Така прекрасна, ніжна. Ви абсолютно праві, погане треба зі свого життя гнати мітлою".

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