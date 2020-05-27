Известная украинская певица Джамала показала необычную беременную фотосессию

На фото Джа позирует в легком цветочном платье без белья, которое не скрыло большой живот красавицы. Девушка решила в этот раз оставить волосы распущенными, позируя в профиль перед камерой. На еще одном снимке Джамала уже сидела на кухонном столе, подняв рукой подбородок. На последнем кадре красотка задрала платье, сделав своеобразное крыло. Фотографии получились очень нежными и солнечными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не нужно стесняться или бояться плохого настроения, проблем. Можно чуток меланхолничать, но для движения к новым идеям и целям необходимо сбрасывать груз тоски", - написала под фото Джамала.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Очень красивая - воздушная и нежная. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что мужество на данном фото только в мальчишке, который в животике у мамочки, а так все очень Мимимишно", "Вы прекрасны. Вы няшны. Удачи вам во всём и хороших моментов в жизни", "Фантастично", "А у вас кто будет мальчик или девочка?", "Какие прекрасные фото и красивый образ", "Очень красивые фотографии,платье бомба - Джамала бомба", "Вы- солнышко. Такая прекрасная, нежная. Вы абсолютно правы, плохое нужно из своей жизни гнать метлой".

Напомним, беременная Джамала откровенно призналась в своих страхах

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