Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала пишні форми майже без одягу

На фото красуня позує в маленькому білому топі з рукавами-ліхтариками. Ебі доповнила образ пишною зачіскою і яскравим макіяжем. Дівчина стояла в профіль і показувала свої пишні форми максимально близько до камери. Завдяки цьому фотографія вийшла дуже спекотною і спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Ретчфорд.

"Я знаю, що опублікувала цю фотографію в одному зі своїх постів кілька місяців тому, але це одна з моїх улюблених фото, які я зробила, тому ось, будь ласка, знову. Дещо про гарний знімок краси, які я люблю більше, ніж більш відверті фотографії", - написала Ебі.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали кілька коментарів під фото:

"Чудово", "Ідеальна фантазія", "Звичайно", "Дуже гаряче фото", "Просто мило", "Згодна. І ви робите чудовий гарний знімок. Мені подобається цей", "Мисливиця", "Ти бездоганна, дитинко".

Раніше ми повідомляли, що відома фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд підкорила неймовірними формами в білому білизна.

Зірка одягла білий мереживний ліфчик і крихітні трусики-бікіні, які трималися на тоненьких лямках.

Зірка продемонструвала апетитні форми, які ледь не вивалювалися з ніжного білизни. При цьому груди трохи стиснулася, між руками зірки.

Ебі грайливо схопилася за лямку ліфчика і трохи стягнула його з плеча, показавши довгий манікюр.

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