Популярная модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась впечатляющими формами в откровенном нижнем белье

Известная американская Инста-дива не устает радовать своих поклонников новыми фотосессиями в соблазнительных образах. Об этом пишет Politeka.net.

В сети появились новые фото модели, на которых она демонстрирует свое идеальное тело в нижнем белье. Так, на первом фото Рэтчфорд лежит в зеркальном кубе, демонстрируя все самые соблазнительные изгибы фигуры. На ней ярко-голубое белье из блестящих пайеток. Маленькие треугольнички ткани едва прикрывают пикантные места модели.

В свою очередь, на втором фото Рэтчфорд сидит на диване в соблазнительном комплекте белого белья. Модель кокетливо наклонилась вперед, поэтому на снимке можно различить только отдельные полосочки ткани, а также пояс с чулками. Волосы Рэтчфорд на обоих снимках свободно падают вниз роскошными волнами.

До этого мы писали, что Рэтчфорд похвасталась развлечениями прямо в бассейне.

Девушка славится своей любовью к жарким кадрам из летних фотосессий, причем устраивает она их в последнее время довольно часто. Знаменитость примеряет модные купальники, сверкает кружевным бельем и довольно необычными боди. В этот раз Эби показала достоинства в полупрозрачном белом купальнике.

На новом кадре темноволосая модель с идеальной загорелой кожей позировала прямо в бассейне, намочив свои волнистые локоны. Откинув слегка голову и оперевшись руками у бортика бассейна, девушка с легкостью продемонстрировала изгибы своего тела в полупрозрачном лифчике. При этом Эби ничуть не стесняется своего тела, ведь именно благодаря ему она приобрела популярность в Инстаграм довольно быстро и смогла стать моделью.

Напомним, Эби Рэтчфорд соблазнила дерзким образом в прозрачном купальнике.

Как сообщала Politeka, сочная брюнетка Эби Рэтчфорд еле удержала свои формы в крохотном белье.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд выпятила свои "персики" в неприлично маленьких трусах.